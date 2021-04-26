Указ Путина изменил планы россиян на майские праздники

Пятая часть россиян поменяла свои планы на майские праздники после указа президента России Владимира Путина увеличить до десяти количество нерабочих дней. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob.
«Отвечая на вопрос о планах, 18% респондентов сообщили, что изменили их после того, как дни с 1-го по 10-е мая стали нерабочими. 70% сообщили, что их планы не поменялись», — приводит РБК текст документа. Также сократилась доля россиян, которые рассчитывали работать, несмотря на майские каникулы.
В праздники больше половины (55%) опрошенных намерены находиться в родном городе. 13% собираются отдыхать на даче или в деревне. Еще 7% респондентов хотят провести праздники на природе, 3% — в поездках по России, 1% — в гостях. За границу в начале мая не собирается ни один респондент. Каждый седьмой россиянин в праздники будет работать.
Ранее Путин объявил о том, что дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, напоминают «
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