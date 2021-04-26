26 апреля 2021

Указ Путина изменил планы россиян на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие россияне стали менять планы из-за длинных выходных в мае Фото:

Пятая часть россиян поменяла свои планы на майские праздники после указа президента России Владимира Путина увеличить до десяти количество нерабочих дней. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Отвечая на вопрос о планах, 18% респондентов сообщили, что изменили их после того, как дни с 1-го по 10-е мая стали нерабочими. 70% сообщили, что их планы не поменялись», — приводит РБК текст документа. Также сократилась доля россиян, которые рассчитывали работать, несмотря на майские каникулы.

В праздники больше половины (55%) опрошенных намерены находиться в родном городе. 13% собираются отдыхать на даче или в деревне. Еще 7% респондентов хотят провести праздники на природе, 3% — в поездках по России, 1% — в гостях. За границу в начале мая не собирается ни один респондент. Каждый седьмой россиянин в праздники будет работать.

Ранее Путин объявил о том, что дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, напоминают «Дни.ру». Заработная плата при этом будет сохранена. В Госдуме считают, что продолжительные праздники могут обвалить экономику России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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