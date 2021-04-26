Профсоюзный лидер: как майские выходные скажутся на зарплате

Андрей Ветлужских заявил, что продление выходных в мае сравнимо с введением в стране карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отдыхать россияне в длинные майские праздники (с 1 по 11 число) будут с сохранением заработной платы. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. По его словам, руководители предприятий должны в своей работе ориентироваться на разъяснения Минтруда, которые были даны в 2020 году.

«Человек должен получить такую оплату, как если бы он работал. Если работодателю необходимо вывести для работы организации работника, то, соответственно, он должен выпустить приказ и написать обоснование, почему так необходимо работника выводить, но при этом работнику зарплата платится та же (не в двойном размере). Для тех, у кого отпуска уже оформлены, ничего не меняется», — разъяснил Ветлужских. Спикер подчеркнул, что длинные майские выходные не являются праздничными днями, их вводят в стране, чтобы минимизировать контакты людей из-за коронавируса. Поэтому регулирование идет как во время ограничительных мер в пандемию.

Это подчеркнул в беседе с URA.RU и главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Поскольку это официальные дни, то на зарплате это никак не скажется, на официальной зарплате. То есть обычный эффект, как от карантина», — отметил он. По его словам, в экономике из-за продления майских каникул возможны небольшие потери, но они не так значительны в отличие от возможности нового локдауна. «Может быть, потеряем 0,2-0,3% годового ВВП (если делать расчет из трех рабочих дней) с точки зрения именно потерь рабочего времени. Но, возможно, другие потери могут быть предотвращены», — подчеркнул Миронов.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими также дни между майскими праздниками. После чего экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев высказал опасение, что у части россиян это скажется на заработной плате. Так как дополнительные выходные переложены на бизнес, но не каждое предприятие сможет это потянуть.