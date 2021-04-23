Зарплаты части россиян уменьшатся из-за длинных выходных в мае. Заявление экс-министра экономики РФ

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Зарплата некоторых россиян станет меньше из-за длинных выходных Фото:

Из-за длинных майских выходных часть россиян потеряет в зарплате. В основном это коснется работников бизнеса, рассказал URA.RU экономист и экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении майских выходных. Граждане будут отдыхать с 1 по 11 мая.

«Несомненно, кто-то в зарплате потеряет. Потому что фактически дополнительные выходные переложены на бизнес, и не каждый бизнес в состоянии это потянуть. Значит, будут искать какие-то обходные варианты, как сэкономить. А у бюджетников чисто за государственный счет», — объяснил Нечаев.

Также пострадают доходы тех, кто производит что-либо, отметил в разговоре с URA.RU экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон Игорь Николаев. Влияние праздников на доходы граждан зависит от системы оплаты их труда, объяснил эксперт.

«Если человек работает не сдельно, то, сколько у него есть месячный оклад, столько он и будет получать. А кто-то может зависеть от того, что он произвел. Естественно, в данном случае его доход уменьшится. На разные системы оплаты труда это повлияет по-разному. У кого-то никак не отразится, а у кого-то повлияет, потому что человек не произвел то, что можно продать», — говорит Николаев.

В целом, длинные выходные в мае — это минус для экономики России. Однако сейчас она в настолько плохом состоянии, что несколько нерабочих дней уже не смогут усугубить ситуацию, считает Нечаев. Тем не менее, во время новогодних каникул страна теряет значительно больше, напомнил Николаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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