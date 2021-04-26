Ремонт на трассах займет от 4 до 8 месяцев, проезд — реверсивный Фото: Анна Майорова © URA.RU

Движение по федеральным трассам в Тюменской области ограничили на срок от четырех до восьми месяцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«Весной ремонты на трассах вошли в активную фазу. Дорожникам приходится ограничивать движение на ремонтируемых участках, зачастую там действует реверсивный проезд», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Движение уже частично перекрыли на девяти отрезках федеральных дорог. Они связывают Тюменскую область с Ханты-Мансийском, Омском, Новосибирском и другими городами. Ремонт, в большинстве случаев, продлится до сентября. Однако один участок перекрыли до середины ноября.