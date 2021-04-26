26 апреля 2021

В Тюменской области ограничат движение по федеральным трассам. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
Ремонт на трассах займет от 4 до 8 месяцев, проезд — реверсивный Фото:

Движение по федеральным трассам в Тюменской области ограничили на срок от четырех до восьми месяцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«Весной ремонты на трассах вошли в активную фазу. Дорожникам приходится ограничивать движение на ремонтируемых участках, зачастую там действует реверсивный проезд», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Движение уже частично перекрыли на девяти отрезках федеральных дорог. Они связывают Тюменскую область с Ханты-Мансийском, Омском, Новосибирском и другими городами. Ремонт, в большинстве случаев, продлится до сентября. Однако один участок перекрыли до середины ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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