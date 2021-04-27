Ребенок появился на свет мертвым, однако был шанс это предотвратить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перинатальный центр Тюмени и поликлиника №1 выплатят моральный вред жительнице города, которая родила мертвого ребенка. Об этом URA.RU рассказал супруг женщины Александр Ж. Семья, по решению суда, получит 700 тысяч рублей.

«В 2013 году мы потеряли ребенка, он родился мертвым. С тех пор мы пытались добиться справедливости. Спустя восемь лет суд встал на нашу сторону. Моральный вред оценили в 700 тысяч рублей. Но это не главное», — рассказал Александр Ж. в беседе с URA.RU.

По словам мужчины, основная цель — чтобы медики поменяли свое отношение к пациентам и пересмотрели протоколы лечения. Однако мужчина не может попасть на прием в депздрав. В поликлинике, с его слов, виноватыми себя не считают.

Ранее к ответственности привлекали врача перинатального центра. В 2018 году ей вменяли уголовную статью, но дело закрыли из-за срока давности. Тогда семья подала иск к больницам.

Были проведены экспертизы. В той, что делали в Тюмени, нарушений в работе медиков не нашли. Также проверки были в ХМАО и Екатеринбурге. Последнее заключение «Российского центра судебно-медицинской экспертизы» Минздрава РФ поставило точку в этом деле.

«Диагноз „многоводие“ был установлен несвоевременно. В госпитализации было отказано из-за отсутствия мест. Не проведена оценка перинатального риска. Не назначены необходимые обследования», — такие данные приводятся в судебном акте, документ имеется в распоряжении URA.RU.

Эксперты установили, что прямой связи между действиями медиков и смертью ребенка нет. Однако при должном оказании помощи у него был шанс родиться живым.

Агентство направило запрос в оперативный штаб региона. Ответ ожидается.