Главная гимнастка Украины заявила, что зарабатывает 13 000 рублей

Бронзовая чемпионка мира по художественной гимнастике Влада Никольченко зарабатывает 5000 гривен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бронзовая чемпионка мира 2019 года по художественной гимнастике с Украины Влада Никольченко зарабатывает в месяц 5 000 гривен (около 13,5 тысяч рублей). В этом 18-летняя спортсменка призналась в youtube-шоу «Отдушивдушу».

«Моя зарплата сейчас 5 000 гривен. Это все, вся зарплата. Вообще не смешно», — сказала гимнастка.

Девушка подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса бюджеты в спорте урезают. Но, по словам Никольченко, она и раньше зарабатывала немного. Например, за бронзу Чемпионата мира в 2019 году Украина заплатила ей около 30 тысяч гривен (80,9 тысяч рублей). Чтобы зарабатывать больше, гимнастка участвует в коммерческих стартах: Кубках мира и Гран-при. Сколько получают спортсмены за победы в таких соревнованиях, девушка не уточнила.

Украинская спортсменка Влада Никольченко занимается индивидуальной художественной гимнастикой. Является бронзовым призером клубного чемпионата мира 2019 года, двукратным победителем серии Кубка мира 2018—2019 года, обладателем финала Гран-при 2018 года. Также Никольченко выиграла несколько медалей на чемпионатах Европы и Европейских играх.

Ранее нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин признался, что получает меньше 20 тысяч рублей в месяц. Зарплаты в хоккее РФ заметно отличаются. Например, до пандемии доходы богатейших российских хоккеистов варьировались от 130 до 180 млн рублей за сезон.