27 апреля 2021
26 апреля 2021

В Курганской области вынесли приговор задержанным ФСБ нелегалам

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , фсб, паспортный контроль
Нелегалов задержали сотрудники ФСБ (архивное фото) Фото:

В Курганской области пятерых нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Россию через Половинский район, приговорили к лишению свободы. Об этом 28 апреля URA.RU сообщила пресс-служба областного УФСБ.

«Пятеро выходцев из бывших советских республик, четверо мужчин и одна женщина, в марте 2020 года незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации на территории Половинского района Курганской области», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ФСБ уточнили, что ранее въезд данным гражданам в Россию был запрещен.

По данным Управления, в Казахстане мигранты договорились между собой трудоустроиться и жить в России. Ночью во время пересечения границы мигранты были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Половинский районный суд признал мигрантов виновными в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации. Иностранцев приговорили к лишению свободы на сроки от одного года семи месяцев до одного года девяти месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
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