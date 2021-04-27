27 апреля 2021

Челябинский губернатор уволил главу правительственной структуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по ЖХК. Челябинск., никитина элла
Элла Никитина уволилась по собственному желанию Фото:

Начальник государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Челябинской области Элла Никитина ушла в отставку. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер. Эту информацию URA.RU подтвердили в правительстве региона.

«Никитина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Его утвердили. 28 апреля она работает в этой должности последний день», — сообщили URA.RU в правительстве.

ГЖИ является органом исполнительной власти в структуре правительства региона. Руководителем ГЖИ Никитина была назначена 26 сентября 2019 года. На этой должности она сменила Олега Датских, у которого работала первым заместителем. О том, что побудило ее уволиться, не сообщается. Связаться с Никитиной URA.RU не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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