В России перенесли дату итогового сочинения для школьников

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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Еще один дополнительный день написания сочинения — 19 мая Фото:

Роспотребнадзор перенес резервный день для написания итогового сочинения в 11 классах на неделю. Причина — нерабочие дни с 4 по 7 мая. Теперь мероприятие состоится 12 мая, сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая определила дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) — 12 мая 2021 года. Еще один дополнительный срок написания итогового сочинения для них — 19 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Итоговое сочинение является допуском к сдаче единого государственного экзамена. Получившие «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание 15 апреля по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки, напоминает RT.

Ранее сообщалось, что Минпровещения РФ выпустило приказ, согласно которому ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 17 июля. Отмечается, что ЕГЭ по русскому языку пройдет 3, 4 июня и 13 июля. Математику профильного уровня будут сдавать 7 июня и 17 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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