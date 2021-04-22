Минпросвещения опубликовало окончательное расписание ЕГЭ

Минпровещения РФ выпустило приказ, согласно которому ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 17 июля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Приказываем утвердить следующее расписание единого государственного экзамена в 2021 году: 31 мая — 17 июля», — говорится в приказе, опубликованном ведомством. Отмечается, что ЕГЭ по русскому языку пройдет 3, 4 июня и 13 июля. Математику профильного уровня будут сдавать 7 июня и 17 июля.
Первый экзамен пройдет 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию.
Ранее в пресс-службе Рособнадзора сообщили, что ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию. В ведомстве подчеркнули, что во время проведения испытаний будут соблюдены все рекомендации Ропотребнадзора, касающиеся эпидемиологической обстановки в школах.
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