Минпросвещения опубликовало окончательное расписание ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, егэ, экзамен, парта, единый государственный экзамен
В Минпросвещения назвали сроки проведения ЕГЭ Фото:

Минпровещения РФ выпустило приказ, согласно которому ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 17 июля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываем утвердить следующее расписание единого государственного экзамена в 2021 году: 31 мая — 17 июля», — говорится в приказе, опубликованном ведомством. Отмечается, что ЕГЭ по русскому языку пройдет 3, 4 июня и 13 июля. Математику профильного уровня будут сдавать 7 июня и 17 июля.

Первый экзамен пройдет 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию.

Ранее в пресс-службе Рособнадзора сообщили, что ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию. В ведомстве подчеркнули, что во время проведения испытаний будут соблюдены все рекомендации Ропотребнадзора, касающиеся эпидемиологической обстановки в школах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...