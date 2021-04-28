В Минобрнауки считают, что туры по закрытым предприятиям будут пользоваться спросом Фото: Сергей Ермолаев © URA.RU

Минобрнауки предложило Ростуризму включить в нацпроект по туризму туры по заброшенным зданиям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Разработка и реализация программы „Образовательный промышленный туризм“ с целью увеличения туристического потока на объекты промышленного назначения, включая закрытые объекты», — говорится в сообщении. Отмечается, что именно они вызывают особый интерес у туристов, пишет ТАСС. В список вошли заводы, лаборатории и научные институты.

Президент России Владимир Путин поручил включить в разрабатываемый нацпроект меры поддержки этнокультурного туризма. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что запуск национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ожидается в ближайшее время, передает деловая газета «Взгляд». Он позволит нам развивать туристические макротерритории по всей стране, включая Юг России, Большое Золотое кольцо, Большую Волгу, Байкал, Дальний Восток и Русскую Балтику.