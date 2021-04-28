Челябинский депутат Госдумы закрывает благотворительный фонд

Валерий Гартунг закрывает детский благотворительный фонд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг объявил о закрытии детского благотворительного фонда. Об этом он объявил на своей страничке в Facebook.

«Я принял решение закрыть свой благотворительный фонд. Но это не означает, что я перестаю заниматься благотворительностью. Просто я считаю, что помогать надо нуждающимся, а не армии чиновников-ревизоров», — заявил он на своей странице в соцсети. Гартунг уточнил, что за последние годы ужесточилось законодательство для некоммерческих организаций и теперь требуется проводить ежегодную аттестацию рабочих мест и аудиторскую проверку.

«И она тоже стоит денег, которые могли бы пойти на помощь какой-то нуждающейся семье или на лечение больному ребенку. Кроме того, нужно написать массу отчетов и пояснений в Минюст и другие органы, оплачивать дополнительные налоги… Какой смысл за счет денег, отведенных на благотворительность, кормить чиновников и аудиторов? Им и так неплохо живется», — добавил парламентарий. Он заявил, что эти требования избыточны, поэтому он отказывается содержать благотворительный фонд как юрлицо.

«Раньше я ежемесячно перечислял в фонд не менее половины своей зарплаты. Теперь я перечисляю зарплату на помощь нуждающимся напрямую», — подытожил Гартунг.

Согласно сервису СБИС, фонд был открыт в 1998 году и в данный момент еще является юрлицом. На звонок URA.RU депутат Госдумы не ответил.