Твердосплавные шипы на основе карбида вольфрама более долговечны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накануне обильных снегопадов, гололедицы и морозов челябинские автомобилисты активно приобретают новую зимнюю резину и спешат с ней в шиномонтажки. Но в некоторых случаях значительных расходов на новые шины можно избежать: даже если ваши колеса растеряли большую часть шипов, есть хороший шанс продлить их жизнь с помощью «дошипуна» или «дошиповщика». Корреспондент URA.RU лично оценил эффективность такого прибора.

Почему из автошин выпадают шипы

Как правило, первые пустые лунки от потерянных шипов на новой резине водители замечают уже после нескольких тысяч пробега. А в среднем, по данным автосервисов, после 15 000 километров выходят из строя или вовсе выпадают 15-20% шипов. Главные причины ускоренной потери шипов — плохое дорожное покрытие и агрессивный стиль вождения. Так, шипы могут вылетать при переезде через плохо уложенные трамвайные рельсы и люки ливневых канализаций, стыки мостовых сооружений, не говоря уже про ямы и выбоины на асфальте.

Но главный враг шипов — все-таки резкое торможение: шипы при этом меняют угол наклона, расшатываются в лунке и в конце концов вылетают. При этом эксплуатационные свойства шин снижаются, а езда становится менее безопасной.

Дошипун можно приобрести в интернет-магазине по цене от 400 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сколько стоит дошипун и шипы для зимней резины

Десятки крупных и небольших челябинских автосервисов предлагают услугу восстановления шипов, но гораздо дешевле выполнить эту процедуру собственными силами. Для этого необходимо приобрести устройство, называемое в маркетплейсах «дошипун» или «дошиповщик», а также комплект ремонтных шипов.

Интернет-магазины предлагают огромный выбор дошипунов: цена самых простых устройств стартует от 380 рублей, но средняя цена — в диапазоне от 500 до 800. Комплект из 500 ремонтных шипов стоит в среднем 2600-2800 рублей. Предпочтение отдаем твердосплавным шипам на основе карбида вольфрама — они эффективнее стальных, так как дольше сохраняют режущую грань.

Как сделать дошиповку

Предварительно с помощью штанген-циркуля надо замерить среднюю глубину посадки шипов на вашей резине — у разных производителей она колеблется от 6 до 9 миллиметров. Соответствующей должна быть и высота шипа: например, при глубине посадочного отверстия 7-8 миллиметров надо покупать шипы высотой 8 миллиметров, при лунке 8-9 миллиметров — шип 9 миллиметров. При этом высота протектора и модель шины не влияют на выбор параметров и модели шипа.

Прежде чем начать дошиповку, убедитесь, что ваша шина еще ремонтопригодна. Так, глубина протектора должна быть не менее 4,5 миллиметра, но вообще целесообразно дошиповывать шины при глубине 5,5–6 миллиметров или более. Важен и возраст вашей резины: если она старше шести лет, то покрышка уже утратила свою изначальную эластичность, и дошиповывать ее нет смысла, поскольку шипы в огрубевшей резине будут держаться плохо.

Перед началом «имплантации» убедитесь, что колеса хорошо накачаны. Удалите из пустых отверстий накопившуюся там грязь и мелкие камушки. Дальше беремся за дело. Пустые отверстия смачиваем мыльным раствором (у некоторых производителей дошипунов в комплекте есть специальная жидкость). После этого надо установить ремонтный шип в головку намагниченного штока основным фланцем кверху, и раздвигая усики дошипуна, посадить шип в пустующее отверстие. Вставлять шипы надо строго перпендикулярно поверхности резины, а твердосплавная вставка шипа должна выступать не более чем на 1,5 миллиметра.

Новые шипы значительно продлят срок службы ваших автошин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дошиповку одного колеса, потерявшего 50-60% шипов, у журналиста URA.RU ушло около одного часа. Шипы уже успешно выдержали первые 300 километров и в первый октябрьский гололед хорошо держали автомобиль на асфальте. Однако следует отметить, что после установки шипов первые 300-500 километров рекомендуется ездить в спокойном режиме, без резких маневров — разгонов и торможений и на скорости не более 90 километров в час. Это необходимо, чтобы шипы «прикатались».

В каких случаях требуется дошиповка

Когда именно зимней резине потребуется дошиповка — решать вам. Но специалисты, ссылаясь на данные комплексных исследований, отмечают, что шипы работают лишь до того момента, пока их в колесе более 50%. Если же их меньше, прокалывающая способность шипов на скользком дорожном покрытии резко снижается, и ваши колеса уже будут не способны удержать автомобиль на дороге.

В каждой шине в зависимости от завода-изготовителя и диаметра колеса — от 80 до 190 шипов. Зная эти цифры, вам будет проще купить необходимое для дошиповки количество шипов — в ремонтных комплектах как правило от 100 до 500 штук.

Стоимость дошиповки в автосервисах Челябинска

Учитывая, что новая шипованная шина R13 стоит сейчас минимум 4500 рублей, дошиповка — это доступный и экономичный способ восстановить зимние шины и продлить срок их эксплуатации как минимум на пару лет. Но процесс дошиповки требует аккуратности и соблюдения технологии, так что если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в специализированный сервис. Такая услуга в автомастерских Челябинска стоит от 15 до 20 рублей за один шип. Таким образом дошиповка колеса R13-14, потерявшего до 30% шипов, обойдется в 450-700 рублей, R19-20 — в 700-950 рублей.