Эксперты выяснили, сколько челябинцы тратят на рестораны

Жители Челябинска стали чаще и больше тратить в ресторанах — средний чек вырос на 15% и достиг 4708 рублей. Таким образом город оказался на втором месте после Санкт-Петербурга, продемонстрировав значительную динамику. Об этом говорится в исследовании компании «Платформа ОФД», которая проанализировала статистику фискальных чеков в российских миллионниках с сентября по 23 октября текущего и прошлого года.

«Челябинск занял второе место среди городов-миллионников по темпам роста трат на рестораны. В этих заведениях жители стали оставлять в среднем на 15% больше — по 4708 рублей», — приводит данные исследования «РИА Новости».

Наиболее заметное подорожание зафиксировано в Санкт-Петербурге: в ресторанах города средний чек увеличился на 18%, до рекордных 5820 рублей. Тройку лидеров замкнула Самара, где средний чек увеличился на 14% и теперь составляет 2229 рублей.

Средний чек в целом по России составил 2920 рублей, что на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок при этом выросло на 4%.