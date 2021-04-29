В Кремле рассказали о том, что осложняет встречу Путина и Байдена

Дмитрий Песков отметил, что враждебность Америки мешает встрече Владимира Путина и Джо Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Встрече главы РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом мешает противоречивая политика Америки. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы видим, что на словах есть предложение говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны друг другу. И вполне естественно, что мы можем взаимодействовать. Но при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по вот тому самому сдерживанию России или проявлению просто каких-то враждебных шагов», — отметил Песков в интервью программе «Большая игра» («Первый канал»), цитирует «Интерфакс». Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные противоречия затрудняют анализ ситуации, что не дают принять решение о саммите.

Путин и Байден должны встретиться летом. Однако в Кремле пока идет обсуждение ответа президента России из-за угроз санкциями со стороны США. Ранее, по данным RT, американский президент заявил на конгрессе, что Штаты не стремятся к эскалации, но действия Москвы могут иметь имеют последствия.