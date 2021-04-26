В Кремле рассказали, когда должна пройти встреча Путина и Байдена

Президент России должен встретиться с американским коллегой летом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Лидеры России и США должны встретиться летом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты уточнили информацию из американских СМИ, что встреча может пройти 15 или 16 июня. «Предложения действительно были озвучены, даты подтвердить не могу, она еще не определена. Тем более договоренностей пока нет по датам. Речь идет, в общем, о летних месяцах. Предстоит проанализировать много разных факторов», — ответил им Песков во время конференц-колла.

Также Песков уточнил, что президент США Джо Байден будет в Европе в середине июня, однако конкретных решений об этих датах нет. Про страну, где пройдет встреча, пока неизвестно.

Байден предложил Путину провести очную встречу в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ранее о встрече в середине июня сообщил также помощник президента России Юрий Ушаков, пишет RT.