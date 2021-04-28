В Кремле сообщили, что мешает встрече Путина и Байдена

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обсуждают ответ Владимира Путина об участии в саммите Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

В Кремле еще обсуждают ответ президента России Владимира Путина по участию в саммите с американским лидером Джо Байденом из-за угроз санкциями со стороны США. Об этом во время конферен-колла заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Каждый раз слова о саммите соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о новых санкциях», — сказал Песков. Поэтому прежде чем дать официальный ответ нужно про анализировать ситуацию, отметил представитель Кремля.

Лидеры России и США должны встретиться летом. Байден не стал рассказывать журналистам, будет ли выдвигать предварительные условия для встречи с Путиным, пишет RT. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не располагает данными, принял ли президент РФ Владимир Путин предложение американского коллеги Джо Байдена о встрече, передает агентство Nation News.