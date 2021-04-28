В Кремле сообщили, что мешает встрече Путина и Байдена

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обсуждают ответ Владимира Путина об участии в саммите Фото:
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В Кремле еще обсуждают ответ президента России Владимира Путина по участию в саммите с американским лидером Джо Байденом из-за угроз санкциями со стороны США. Об этом во время конферен-колла заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Каждый раз слова о саммите соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о новых санкциях», — сказал Песков. Поэтому прежде чем дать официальный ответ нужно про анализировать ситуацию, отметил представитель Кремля.

Лидеры России и США должны встретиться летом. Байден не стал рассказывать журналистам, будет ли выдвигать предварительные условия для встречи с Путиным, пишет RT. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не располагает данными, принял ли президент РФ Владимир Путин предложение американского коллеги Джо Байдена о встрече, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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