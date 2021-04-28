Источник: в медцентр миллиардера Тетюхина пришло свердловское МВД

Сейчас в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск Корпорации развития Среднего Урала к госпиталю Тетюхина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД России по Свердловской области пришли с проверкой в Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. Владислава Тетюхина. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Новое начальство госпиталя Тетюхина не хочет давать свои койки под лечение болезней. Сейчас Корпорация развития Среднего Урала требует с них деньги, которые не хотят возвращать акционеры. Сейчас в этом вопросе разбираются правоохранители», — рассказал собеседник.

Получить оперативные комментарии в пресс-службах госпиталя и УМВД России по Свердловской области не удалось. В медцентре не ответили на звонки и сообщения корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг информацию о проверке. «Комментарии пока преждевременны», — сообщил он.

Сейчас в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск Корпорации развития Среднего Урала (структура правительства Свердловской области) к Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру им. Владислава Тетюхина. Власти пытаются взыскать с нижнетагильского госпиталя 89,2 млн рублей, которые являются процентами по выданному займу на строительство медучреждения в 2013 году. Ближайшее заседание назначено на конец мая.

Ранее URA.RU писало, что после смерти Владислава Тетюхина 11 апреля 2019 года возникла реальная угроза, что этот современный медицинский центр придет в упадок. Коллектив УКЛРЦ, расположенного в Нижнем Тагиле, обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с открытым письмом. Работники опасались, что центр закроется из-за «дискриминации» со стороны областного минздрава.