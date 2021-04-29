Закрытие банка «Нейва» ударило по вкладчикам со всей России

Вкладчики «Нейвы» обнаружились за пределами Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Из-за закрытия свердловского банка «Нейва» проблемы возникли у вкладчиков по всей России. Услугами организации пользовались не только уральские клиенты, но и жители центральной части страны, которым также будут возвращать вклады. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка-агента «Открытие», выплачивающего страховку клиентам «Нейвы».

В тех регионах, где нашлись пострадавшие вкладчики «Нейвы», будут открыты дополнительные офисы. «Новые точки обслуживания клиентов открыты в Нижнем Новгороде, Оренбурге, Магнитогорске и в пяти городах Свердловской области — Заречном, Лесном, Первоуральске, Каменске-Уральском и Серове», — сказали в пресс-службе «Открытия». С 4 по 7 мая все отделения будут работать в штатном режиме.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) заявили URA.RU, что на данный момент страховку в 1,4 млн рублей получили 5 тысяч клиентов «Нейвы». «Выплачено 2 млрд рублей, что составляет 36% от страховой ответственности по данному банку. В том числе возмещение в размере 319 млн рублей выплачено 513 юридическим лицам», — уточнили в АСВ.

Пункты «Нейвы» открыты в более чем 10 регионах России. Основная часть клиентов обслуживалась в Свердловской и Челябинской областях, кредитно-кассовые офисы работали в Краснодаре, Ростове, Самаре, Уфе, Санкт-Петербурге и других городах.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы «Нейвы», на защиту точек выезжала Росгвардия. «Открытие» было назначено банком-агентом, который с 26 апреля должен возвращать деньги клиентов «Нейвы».