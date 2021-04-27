Вкладчикам закрывшегося банка «Нейва» грозят проблемы с налоговой

Предприниматели, державшие расчетные счета в закрывшемся банке «Нейва», рискуют не выплатить НДС за первый квартал года. После отзыва у банка лицензии юрлица потеряли доступ к своим деньгам, а обещанную страховую выплату в 1,4 млн рублей получат не раньше лета. Об этом URA.RU рассказал екатеринбургский бизнесмен, вкладчик «Нейвы» Сергей Левченко.
Средства клиентам «Нейвы» возвращает банк-агент «Открытие», однако у организации возникли проблемы со сроками. По словам Левченко, клиентов, подавших заявление утром 26 апреля, поставили в очередь только на 4 мая. В итоге получение 1,4 млн рублей, заметил предприниматель, затянется «минимум на два месяца». Деньгами на счетах бизнесмены распоряжаться не могут.
«А сейчас подходит период оплаты НДС — и что делать? Последний день подачи декларации был 26 апреля. Государство говорит, что я по-любому должен оплатить налоги, должен платить зарплату сотрудникам, и его не волнует, что банк не работает. Придется как-то выкручиваться, иначе будут еще и проблемы с налоговой», — поделился Левченко.
В пресс-службе Уральского отделения «Открытия» заявили URA.RU, что банк выплачивает страховку в день обращения. «26 апреля к нам обратилось значительное число предпринимателей банка „Нейва“, обслуживание которых занимает больше времени, чем физических лиц. Банк принял решение удвоить число сотрудников для обслуживания юрлиц, увеличить время работы отделений, сделать 4—7 мая рабочими днями», — сказали в банке.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы «Нейвы», на защиту точек выезжала Росгвардия. «Открытие» было назначено банком-агентом, который с 26 апреля должен возвращать деньги клиентов «Нейвы».
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