«Корпорация развития» не получит денег от тюменских властей. Ее хотят ликвидировать

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Пресс-конференция Андрея Киселева, заместителя губернатора. Тюмень, киселев андрей
О том, что компания не может работать на собственные средства, заявил замгубернатора Тюменской области Андрей Киселев Фото:

В 2022 году в отношении АО «Корпорация развития» может быть начата процедура ликвидации. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев.

«„Корпорации развития“ в настоящее время остается реализовать один проект в Тарко-Сале — полигон ТБО для „Транснефти“. Возможно, в этом году этот проект будет выполнен, и миссия Общества будет исполнена. Может быть, в следующем году будем принимать решение о его ликвидации», — цитирует «Интерфакс» Киселева. По его словам, вливать в деятельность компании бюджетные средства власти не планируют. А собственных доходов на реализацию проектов у «Корпорации развития» нет.

«Корпорация развития» была создана под эгидой полпредства УрФО, чтобы регионы развивали экономику и инфраструктуру Приполярного и Полярного Урала. Акционерами выступают ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Ранее URA.RU писало, что о ликвидации акционерного общества заявлял бывший полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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