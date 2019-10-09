Уральские регионы ликвидируют скандальный проект полпредства

Николай Цуканов сообщил, что руководитель набсовета «Корпорации развития» был уволен после возникших проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акционеры «Корпорации развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный») — Тюменская область, Ямал и ХМАО — завершают процедуру ликвидации структуры. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов на встрече с главными редакторами СМИ.

Он уточнил, что полпредство не вмешивается в историю с прекращением существования корпорации, так как ведомство выполнило свою работу — обратило внимание правоохранительных органов на ситуацию в компании.

Также представитель президента напомнил, что бывший председатель наблюдательного совета «Урала промышленного — Урала Полярного», экс-советник полпреда Игоря Холманских — Виктор Гузь — до кризиса «Корпорации развития» свободно заходил в здание полпредства, «как к себе домой». «Но я еще не приехал, а он такую возможность потерял», — рассказал полпред.

Корреспондент «URA.RU» пытался получить комментарий о ликвидации компании у гендиректора корпорации Сергея Черняева, однако он не ответил на звонок.

«Корпорация развития» была создана под эгидой уральского полпредства, чтобы регионы развивали экономику и инфраструктуру Приполярного и Полярного Урала. Работу организации критикуют из-за неэффективного использования средств. Ямал уже отказался финансировать проекты через «Корпорацию развития», рассказывали источники «URA.RU». Также Федеральная налоговая служба России в начале октября блокировала счета структуры в шести банках.