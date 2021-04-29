29 апреля 2021

Онищенко назвал способ сдержать коронавирус в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка концерта в Историческом сквере. Екатеринбург, массовое мероприятие, сцена, выступление, день победы, 9 мая, зрители, праздник
В майские праздники лучше не участвовать в массовых мероприятиях Фото:
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Коронавирус COVID-19

Всплеска заболеваемости коронавирусом в России можно избежать, если граждане в майские праздники ограничат контакты и участие в мероприятиях. С таким мнением выступил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Если люди уедут за город или будут находиться дома в квартире, общаться между собой, это будет хорошо. А если они воспользуются предоставленной возможностью и пойдут брататься где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах, клубах и так далее, это может повлиять на рост заболеваемости», — заявил Онищенко «Парламентской газете».

Ранее президент России Владимир объявил дни с 1 по 10 мая в России выходными. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране не будут вводить новые коронавирусные ограничения в эти дни, пишет «Национальная служба новостей». Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что праздничные выходные даже могут помочь снизить заболеваемость, если люди проведут их в кругу семьи, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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