Онищенко назвал способ сдержать коронавирус в праздники

В майские праздники лучше не участвовать в массовых мероприятиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всплеска заболеваемости коронавирусом в России можно избежать, если граждане в майские праздники ограничат контакты и участие в мероприятиях. С таким мнением выступил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Если люди уедут за город или будут находиться дома в квартире, общаться между собой, это будет хорошо. А если они воспользуются предоставленной возможностью и пойдут брататься где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах, клубах и так далее, это может повлиять на рост заболеваемости», — заявил Онищенко «Парламентской газете».

Ранее президент России Владимир объявил дни с 1 по 10 мая в России выходными. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране не будут вводить новые коронавирусные ограничения в эти дни, пишет «Национальная служба новостей». Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что праздничные выходные даже могут помочь снизить заболеваемость, если люди проведут их в кругу семьи, уточняет телеканал 360.