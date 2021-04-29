Сухую траву мужчина поджигал дважды, несмотря на выписанный ему штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель села Одино Упоровского района (Тюменской области) будет привлечен к уголовной ответственности за крупный пожар. Об этом URA.RU рассказал Алексей Шутов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС региона.

«Вроде, старый, мудрый человек, 80 с лишним лет. Хотел почистить свою территорию от сухой травы. Это понятно и нормально. Но перед законом равны все жители Российской Федерации, несмотря на их возраст. По факту пожара сейчас возбуждено уголовное дело», — рассказал URA.RU Алексей Шутов.

Речь идет о ЧП, произошедшем на прошлой неделе в селе Одино. Один из жителей убирал участок от сухой травы и решил ее спалить. Надзорные ведомства провели с ним беседу и выписали штраф.

На следующий день мужчина снова устроил пал. В результате огонь распространился на жилой дом и еще четыре строения. По статье 168 УК РФ сельчанину минимум грозит штраф до 120 тысяч рублей, максимум — год лишения свободы.

«Помимо штрафов мы выставляем на виновников пожаров иски на возмещение затрат, связанных с тушением. Также направляем информацию для возбуждения дел о причинении вреда окружающей среде. Там суммы могут исчисляться миллионами рублей. Об этом сегодня стоит задуматься», — рассказал URA.RU Алексей Шутов.

В этом году наказаны уже около 40 тюменцев, по чьей вине загорелись леса. На них наложили штрафы в сумме 600 тысяч рублей. При этом ущерб, причиненный лесному фонду, — 200 тысяч рублей. Еще на 300 жителей региона составили протоколы за поджоги травы.