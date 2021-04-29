Суд разрешил экс-мэру Миасса пользоваться смартфоном

Станиславу Третьякову разрешили пользоваться телефоном и интернетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэру Миасса Станиславу Третьякову, который обвиняется в получении взяток и превышении полномочий, 30 апреля разрешили пользоваться телефоном и интернетом, а также почтой и телеграфом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

«Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты подсудимого Станислава Третьякова, в которой адвокат просил отменить постановление Миасского городского суда от 12 апреля 2021 года. Данным постановлением отказано в удовлетворении ходатайства Третьякова об изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий», — заявили URA.RU в пресс-службе суда. Суд удовлетворил жалобу частично — обвиняемому разрешили пользоваться средствами связи для взаимодействия с судебными органами, адвокатом и представителем ответчика.

Третьяков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, п «б» ч. 5 ст. 290, п «в» ч.3 ст. 286 УК РФ. По данным следствия, он получал взятки от предпринимателей за предоставление в аренду нежилых помещений и земельных участков. Свою вину Третьяков отрицает, его невиновность подтвердила проверка на полиграфе.