Уголовное дело экс-мэра Миасса направили в челябинский суд

Станислав Третьяков вины не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В прокуратуре Челябинской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы мэрии Миасса Станислава Третьякова. Третьяков обвиняется в получении взяток и превышении полномочий. Сам он вины не признает. Материалы дела направлены в суд, для рассмотрения дела по существу.

«По данным следствия, в 2012 году обвиняемый получил взятку от предпринимателя в сумме более 140 тыс. рублей за предоставление в аренду земельных участков. Также он получил взятку в сумме 300 тыс. рублей от предпринимателя за передачу в собственность управляющей компании нежилых помещений», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Показания по первому делу на Третьякова дали задержанная за распространение наркотиков жительница Миасса и предприниматель Андрей Юдин, которого привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Второе дело связано с показаниями бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, отбывающего срок за коррупцию.

Третьяков с самого начала следствия отказался признавать вину и заявил, что его оклеветали. Он дважды прошел проверку на полиграфе. Прибор показал, что он не лжет, отрицая получение взяток. Юдин и Сафонов тест на полиграфе провалили. Иванова тест не проходила, так как является наркозависимой. Адвокаты Третьякова говорили о нарушениях, допущенных в ходе следствия.