Глава Минфина дал прогноз по инфляции в России до конца года

К концу года инфляция в России составит 4%. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
«К концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%», — цитирует ТАСС Силуанова. Он отметил, что инфляция в ближайшее время будет снижаться, хотя на данном этапе она удерживается на уровне 5—6% (по сравнению с тем же периодом предыдущего года).
Ранее в Минэкономразвития предсказывали, что до конца года инфляция может составить 4,3%. Отмечается, что рост цен ускорится из-за процессов на мировом рынке. При этом деятельность правительства РФ будет направлена на сдерживание инфляции в текущем году, уверены в ведомстве. Первый вице-премьер Андрей Белоусов уверен, что инфляция в РФ до начала 2022 года может достигнуть 4,5%, передает RT.
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