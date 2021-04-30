Глава Минфина дал прогноз по инфляции в России до конца года

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Антон Силуанов считает, что инфляция в России к концу года может составить 4% Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

К концу года инфляция в России составит 4%. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«К концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%», — цитирует ТАСС Силуанова. Он отметил, что инфляция в ближайшее время будет снижаться, хотя на данном этапе она удерживается на уровне 5—6% (по сравнению с тем же периодом предыдущего года).

Ранее в Минэкономразвития предсказывали, что до конца года инфляция может составить 4,3%. Отмечается, что рост цен ускорится из-за процессов на мировом рынке. При этом деятельность правительства РФ будет направлена на сдерживание инфляции в текущем году, уверены в ведомстве. Первый вице-премьер Андрей Белоусов уверен, что инфляция в РФ до начала 2022 года может достигнуть 4,5%, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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