Минэкономразвития ожидает еще большего роста цен

До конца 2021 года инфляция в России может повыситься до 4,3%. Об этом сообщил источник в Минэкономразвития.
«[Ожидается, что уровень инфляции повысится] до 4,3% год к году», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на сообщение источника. Отмечается, что на уровень инфляции повлияют процессы на мировом рынке.
Источник подчеркнул, что инфляция выросла бы сильнее без поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных во время послания Федеральному собранию. Инфляция могла достигнуть 4,6%, добавил источник.
Глава «Сбера» Герман Греф рассказал о негативных последствиях ускорения темпов инфляции. Ранее эксперты назвали причины высокой инфляции в РФ. Они спрогнозировали увеличение темпов роста цен, передает «Дни.ру». Экономисты уверены, что курс доллара может вырасти до 125 рублей, сообщает «
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