Правительство будет по-новому считать реальные доходы россиян

В правительстве РФ намерены изменить несовершенство статистики по учету расходов и сбережений россиян и начать работать по-новому. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.
«Конечно, его [показатель по доходам граждан] более правильно считать в годовом выражении, когда подбиваются итоги по другим показателям, влияющим на этот параметр. Поэтому, несмотря на все сложности, реальные заработные платы, пособия, пенсии, те выплаты, которые осуществляет государство, они выплачиваются и выплачивались выше инфляции», — приводит слова Силуанова ТАСС.
Министр заявил, что предоставленные данные Росстата, которые показывают отрицательную динамику доходов населения, не совсем корректны. «Все прекрасно понимают, что счет его несовершенен, потому что доходы считаются, как сумма расходов и сбережений населения», — добавил он.
По данным Росстата, пишет «Национальная служба новостей», в первом квартале 2021 года доходы граждан страны снизились на 3,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года) и на 26,7% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. В среднем на душу населения приходится порядка 32 тысяч рублей доходов.
Подписывайтесь на URA.RU в