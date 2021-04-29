В ХМАО прокуратура подгоняет чиновников расселять аварийные дома

Прокуратура массово подает судебные иски к главам поселений для признания ветхого жилья аварийным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Сургутского района массово подает судебные иски к главам поселений в муниципалитете для признания ветхого жилья аварийным. Тем самым, надзорное ведомство пытается ускорить процесс расселения людей. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к районной администрации.

«За последние несколько месяцев прокуратура уже подала порядка ста исков о признании домов аварийными. Это колоссальное количество для района, и процесс продолжается. После того, как дом официально признается аварийным, у чиновников появляются обязательства по его сносу в определенные сроки. Когда речь идет о сотне домов, то на переселение требуются миллиарды рублей, которых нет в бюджете. Но неисполнение обязательств в установленный срок влечет для чиновников крупные неприятности», — прокомментировал инсайдер. В прокуратуру Сургутского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

В пресс-службе мэрии Сургутского района корреспонденту URA.RU подтвердили слова инсайдера. «Прокуратура выдала главам поселений предписания о признании ветхого жилья аварийным. В поселениях Белый Яр, Солнечный, Барсово, Лянтор больше всего сконцентрировано такого жилья», — сказали в администрации.

Глава Белого Яра Елена Никифорова в разговоре с журналистом агентства сообщила, что на данный момент в поселении 105 аварийных домов и к ним могут прибавиться еще 35. «Последний иск, который подавала прокуратура, суд удовлетворил. Теперь мы ждем финансирования для проведения экспертизы 35 домов, чтобы установить аварийные они или нет», — добавила Никифорова, отметив, что перевод жилья в аварийное не ускоряет темпы переселения, так как финансирования больше не становится.