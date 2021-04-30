Минздрав РФ: кому придется получать водительские права по-новому

Минздрав РФ сообщил, что россиянам, которых лишали прав за нетрезвое вождение, придется обследоваться у нарколога для получения водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Нормы дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии опьянения», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава. Отмечается, что нарколог должен будет подтвердить, что лишенные удостоверений водители снова могут садиться за руль.
В пресс-службе подчеркнули, что чаще всего у россиян, которые были замечены в нетрезвом вождении, обнаруживают наркологические проблемы. В министерстве считают, что дополнительное обследование россиян позволит снизить смертность на дорогах.
Ранее автоюрист Илья Москвитин сообщил, что некоторым водителям придется заново проходить осмотр у врачей после лишения прав, передает RT. Ранее Минздрав РФ выпускал приказ о проверке россиян на наличие в крови запрещенных веществ перед сдачей на права.
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