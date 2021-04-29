29 апреля 2021

В России ужесточают правила получения водительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди по справкам на водительские права. Екатеринбург, ампула, пробирки, вещество, катализатор
Лабораторные исследования для водителей должны будут делать за три дня Фото:

Кандидатов в водители могут обязать сдавать тесты на алкоголизм и наличие в организме запрещенных веществ. Приказ о получении таких справок в ходе прохождения комиссии разработал Минздрав России.

«Кандидатов обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие запрещенных веществ. включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Минздрав разработал приказ, регулирующий процедуру получения справок в рамках водительских комиссий», — пишет «Коммерсант».

Документ в настоящее время проходит проверку в Аналитическом центре правительства в рамках «регуляторной гильотины». В случае одобрения он может вступить в силу 1 января 2022 года. Текст приказа содержит формулировку «лабораторные исследования», однако в документе не уточняется, о каких именно исследованиях идет речь. Процедура проверки будет обязательной не только для получающих права в первый раз, но и для тех, кто лишился их за нарушения. Доставка биоматериалов в лаборатории не должна превышать 10 дней, само исследование не должно длиться более трех.

Ранее в Госдуме сообщали, что к июню рассмотрят законопроект об ужесточении наказания за езду в нетрезвом виде, передает «Национальная служба новостей». Штрафы за повторную езду в пьяном виде могут поднять с 300 до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы может увеличиться с двух лет до трех.

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© Служба новостей «URA.RU»
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