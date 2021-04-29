В России ужесточают правила получения водительских прав

Лабораторные исследования для водителей должны будут делать за три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидатов в водители могут обязать сдавать тесты на алкоголизм и наличие в организме запрещенных веществ. Приказ о получении таких справок в ходе прохождения комиссии разработал Минздрав России.

«Кандидатов обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие запрещенных веществ. включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Минздрав разработал приказ, регулирующий процедуру получения справок в рамках водительских комиссий», — пишет « Коммерсант ».

Документ в настоящее время проходит проверку в Аналитическом центре правительства в рамках «регуляторной гильотины». В случае одобрения он может вступить в силу 1 января 2022 года. Текст приказа содержит формулировку «лабораторные исследования», однако в документе не уточняется, о каких именно исследованиях идет речь. Процедура проверки будет обязательной не только для получающих права в первый раз, но и для тех, кто лишился их за нарушения. Доставка биоматериалов в лаборатории не должна превышать 10 дней, само исследование не должно длиться более трех.

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