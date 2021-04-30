Noize MC обвинил силовиков в срыве концерта

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) заявил, что сотрудники ФСБ и МВД совместно с администрацией Оренбургской области срывают концерты артиста, угрожая организаторам выступлений. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.
«ФСБ, МВД и администрация [Оренбургской] области задались целью отменить наш концерт сегодня у вас в городе», — рассказал Алексеев в видео, опубликованном в Instagram. Он отметил, что силовики угрожали представителям площадки, на которой должен был выступить артист.
Поэтому рэпер изменил место проведения концерта и заявил, что он пройдет на двух разных площадках. Артисту удалось отыграть первую часть выступления, однако силовики, по его словам, запретили выступление на второй площадке.
Алексеев подчеркнул, что намерен провести запланированный концерт до конца. Он попросил фанатов в Оренбурге не сдавать билеты, однако не уточнил причину срыва концертов.
В администрации Оренбургской области сообщили, что выступление артиста невозможно из-за коронавирусных ограничений в регионе, передает проект «Подъем». К тому же площадка, на которой был запланирован концерт, не имела лицензии.
URA.RU направило запросы в территориальные органы МВД и ФСБ по Оренбургской области. Ответа на момент публикации не поступало.
Ранее Алексеев обвинил ВТБ в срыве концерта из-за политических взглядов. По его словам, представители «ВТБ-Арены» в Москве отказались проводить концерт, назвав причиной политические взгляды артиста. Ранее Алексеев получил штраф за мат во время поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, передает телеканал 360.
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