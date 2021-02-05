Noize MC обвинил ВТБ в срыве концерта из-за политических взглядов

Иван Алексеев рассказал о конфликте с «ВТБ-Ареной» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) не сможет выступить на ближайшем концерте в Москве. Площадка «ВТБ-Арена» отказалась пускать артиста.

«Представители „ВТБ-Арены“ заявили, что провести нам концерт не дадут в 2021 году. Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим: официально это будет выглядеть, что у нас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен», — написал Алексеев в Instagram.

Теперь команда Noize MC будет возвращать билеты фанатам. Затем планируется организация концертов на площадке Adrenaline Stadium. Алексеев добавил, что переносить приходилось и все концерты 2020 года из-за пандемии.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «ВТБ-Арены». Там пообещали предоставить ответ позднее.

Ранее Noize MC принял участие в записи альбома «Сохрани мою речь навсегда», посвященного поэту Осипу Мандельштаму. Кроме него в релиз вошли треки Оксимирона, групп «Курара» и «Сансара», а также других артистов.