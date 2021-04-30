В России в три раза вырастет пошлина за изменение автомобиля

МВД России собирается ввести новые пошлины на автотюнинг. Для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию машины и свидетельства о соответствии ТС правилам безопасности граждан обяжут заплатить 2,5 тысячи рублей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, пошлина за выдачу свидетельства вырастет с 800 до 1,5 тысячи рублей. Эта сумма будет взиматься в том числе за выдачу такого свидетельства взамен утраченного или пришедшего в негодность, пишет «Российская газета». Кроме того, разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства будет стоить тысячу рублей. Допуск машины к перевозке опасных грузов обойдется в 1,5 тысяч рублей, а продление этого доступа — в тысячу рублей.
Самый распространенный случай изменения конструкции автомобиля — перевод машины на газовое топливо. Среди других изменений — установка лебедок, больших нештатных колес, силовых бамперов, системы освещения для поездок по лесу, экспедиционных багажников, двигателей от других авто. Для всех подобных изменений требуется разрешение ГИБДД, иначе водители будут наказаны штрафами.
Ранее в России изменились правила автотюнинга. Теперь водители не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной техэкспертизы, а также протоколы проверки. Кроме того, запрет распространяется на автомобили, находящиеся в розыске. Изменения внесены постановлением правительства России и вступили в силу с 1 февраля, пишет RT. Иными словами, российскому автомобилисту необходимо получить разрешение от ГИБДД на тюнинг автомобиля, уточняет «
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