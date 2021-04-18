Аналитики: больше половины россиян недовольны пенсиями в России

63% россиян не довольны пенсиями в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Более половины россиян заявили, что их не устраивают пенсии в России. Такие данные следуют из опроса, который провели НПФ Сбербанка и портал «Рамблер».

«В ходе опроса 63% россиян признались, что пенсии их не устраивают. Только 3% респондентов считают, что смогут нормально прожить на такие деньги. Поэтому почти каждый пятый (19%) уже начал копить на свое будущее самостоятельно», — пишут «Известия». При этом только 8% граждан знают, как формируется их будущая пенсия.

Около половины опрошенных (51%) заявили, что пробовали разобраться в вопросе формирования пенсий, 30% респондентов слышали о пенсионных баллах и двух частях пенсии, а 11% россиян вообще не интересуются этой темой. Кроме того, согласно опросу, четверть граждан не задумывается о размере будущей пенсии. Более трети опрошенных (37%) лишь примерно представляют размер выплат, а 17% ориентируются при этом на опыт своих родителей или бабушек и дедушек.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили о единовременной выплаты в размере 12 100 рублей. Она положена россиянам, достигшим 80 лет. Кроме того, до 1 января 2022 года продлен режим дистанционного предоставления услуг.