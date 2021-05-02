Экономист: в России со временем введут короткий рабочий день

Короткий рабочий день поможет избежать ошибок на работе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России могут сократить рабочий день до четырех часов из-за физических ограничений человека. Об этом сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

«Эволюция производства в экономике приводит к тому, что работодатели вынуждены реагировать на ограничения, которые задаются физиологией человека», — объяснил Сафонов. По его ловам, усталость может привести к фатальным ошибкам. Также он отметил, что работа за компьютером без перерывов может привести к проблемам со зрением. Мозгу же нужен отдых, чтобы запоминать информацию и заниматься креативной работой. Экономист заметил, что короткий рабочий день даст возможность для обучения.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился с предложением в Минтруд РФ с предложением сократить рабочий день для сотрудников старше 60 лет. С подобной идеей выступила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, пишет RT. Она считает, что для женщин необходимо сделать четырехдневную рабочую неделю, так как они сталкиваются с повышенной нагрузкой из-за совмещения работы и жизненных забот.