В Екатеринбурге рабочий погиб на стройплощадке

На объекте проверяют нарушения техники безопасности Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге рабочий умер на строящемся объекте, который находится на улице Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на строительной площадке по улице Челюскинцев в городе Екатеринбурге погиб рабочий, упав с высоты», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас следователи выясняют точную причину смерти и ведется проверка техники безопасности. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

В Главном управлении МВД по Свердловской области назвали личность погибшего. Им оказался уроженец Таджикистана 1990 года рождения Аслам Худояров. «Погибший мужчина трудился разнорабочим, он сорвался с мостика в момент уборки строительной территории», — сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.