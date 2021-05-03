В Сербии назвали возможную причину визита Путина в Белград

В этом году российский президент Владимир Путин планирует посетить столицу Сербии Белград. Как рассказал посол республики в РФ Мирослав Лазански, поездка может быть приурочена к открытию храма.
«Да, мы ожидаем визита президента Путина в Сербию в этом году. Об этом договорились на высшем уровне. Вероятно, это связано с датой торжественного открытия храма Святого Саввы в Белграде», — рассказал господин посол в интервью «Известиям». В строительстве этого храма участвовала и Россия.
Лазански выразил надежду, что и сербский президент Александр Вучич в этом году посетит Россию. «Дружба двух президентов на самом деле диктует частоту этих взаимных визитов», — резюмировал он.
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