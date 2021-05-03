Курганским чиновникам разрешили штрафовать жителей за мусор

30 чиновников смогут выписывать протоколы за свалки и неубранный мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть сотрудников органов власти Курганской области получили право выписывать протоколы об административных нарушениях, связанных с загрязнением территорий и некачественным наведением порядка. Постановление губернатора опубликовано на портале правовой информации.

«Утвердить перечень органов исполнительной власти Курганской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», — говорится в документе. Далее идет перечень статей регионального закона об административных правонарушениях. В него вошли статьи «Засорение улиц и иных общественных мест», «Организация несанкционированной свалки отходов», «Сброс или сжигание мусора вне специально отведенных для этого мест» и частично «Нарушение требований по уборке территории муниципального образования».

Протоколы по этим статьям смогут составлять сотрудники трех областных органов власти. Это начальник государственной жилищной инспекции, его заместитель и 11 сотрудников, замдиректора департамента природных ресурсов и 11 других работников ведомства, а также пять сотрудников регионального департамента строительства.

Согласно действующему закону, за невыполнение работ по уборке объектов благоустройства предусмотрены штрафы до четырех тысяч рублей для граждан и до 70 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается. За разбрасывание мусора в общественных местах гражданам могут выписать штраф до трех тысяч рублей. За организацию несанкционированной свалки сумма штрафа составляет до пяти тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юрлиц.