Открытое горение на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда полностью ликвидировано. За медицинской помощью после происшествия обратились 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории», — уточнили в МЧС. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, пожар на рынке вспыхнул в субботу утром — загорелись торговые павильоны. Площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров.
Пожар на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда начался утром 30 августа 2025 года и быстро распространился, охватив сначала 1200, а затем до 3000 квадратных метров торговых павильонов. В тушении участвовали более 100 специалистов и 41 единица техники, с территории рынка было эвакуировано около 600 человек. Ранее сообщалось о временных перебоях с мобильной связью и о том, что рядом с местом возгорания находится газовая заправка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.