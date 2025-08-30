После пожара на рынке в Волгограде за помощью обратились 14 человек

В Волгограде пожар на рынке локализовали
Открытое горение на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда полностью ликвидировано. За медицинской помощью после происшествия обратились 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. 

«Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории», — уточнили в МЧС. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. 

Площадь возгорания составила около 3000 кв м
По данным ведомства, пожар на рынке вспыхнул в субботу утром — загорелись торговые павильоны. Площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров. 

Пожар на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда начался утром 30 августа 2025 года и быстро распространился, охватив сначала 1200, а затем до 3000 квадратных метров торговых павильонов. В тушении участвовали более 100 специалистов и 41 единица техники, с территории рынка было эвакуировано около 600 человек. Ранее сообщалось о временных перебоях с мобильной связью и о том, что рядом с местом возгорания находится газовая заправка.

