Хинштейн обновил данные о пропавших без вести в Курской области после вторжения ВСУ

В реестре жителей Курской области, пропавших без вести в период украинского вторжения, числятся 2 132 человека. Судьба большинства из них уже определена, однако 590 человек по прежнему остаются пропавшими. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Работу эту [по обновлению реестра] наладили, сегодня мы располагаем единой цифрой — в реестре находится 2 132 человека. Установлена судьба 1 542 людей из реестра: из них 1 430 живых и 112, к сожалению, погибших. Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Он также уточнил, что значительная часть граждан ранее не была включена в официальный розыск, поскольку речь шла о пожилых одиноких людях, на которых никто не подавал заявление. Губернатор далее добавил, что из 590 человек, которые официально числятся пропавшими, определено предварительное местоположение 300 жителей, которые могут находиться в плену. Специалисты продолжают работу по поиску и установлению их местонахождения, а также поддерживают контакт с родственниками пропавших.
Ранее в Курск уже возвращались жители, ранее считавшиеся пропавшими: в июне 2025 года восемь человек из Суджи и Суджанского района были освобождены и доставлены на территорию региона после переговоров. Им была оказана необходимая медицинская и социальная помощь, а также оформлены выплаты и предоставлено временное жилье. Курскую область освободили от ВСУ в апреле 2025 года. Ранее Следственный комитет арестовал участника нападения на Курскую область, передает телеканал «Царьград». Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала о возвращении на родину еще восьми курян, сообщает РАПСИ.
