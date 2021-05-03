03 мая 2021

Власти РФ разрешили строить вышки 5G по всей стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка вышки сотовой связи 5G на Уралмаше. Екатеринбург, сотовая связь, телекоммуникации, мобильная связь, вышка сотовой связи, вышка сотовой связи 5G, пятое поколение мобильной связи, fifth generation
ФАС разрешила строить вышки 5G в России Фото:

Федеральная антимонопольная служба разрешила строительство вышек 5G в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что соответствующее ходатайство подавали компании «Ростелеком», «Башинформсвязь» («дочка» «Ростелекома» в Башкортостане, прим.ред.), «ВымпелКом» и «МегаФон».

В ФАС отметили, что использование вышек будет доступно для всех операторов, находящихся на рынке РФ. Детальные условия использования инфраструктуры будут разработаны в ближайшее время, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что вышки 5G поспособствуют значительному улучшению мобильной связи в России.

Ранее Минкомсвязи РФ предложило отказаться от внедрения в стране сети 5G. Там заявили, что строить такую инфраструктуру нецелесообразно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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