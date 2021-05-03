Власти РФ разрешили строить вышки 5G по всей стране

Федеральная антимонопольная служба разрешила строительство вышек 5G в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что соответствующее ходатайство подавали компании «Ростелеком», «Башинформсвязь» («дочка» «Ростелекома» в Башкортостане, прим.ред.), «ВымпелКом» и «МегаФон».
В ФАС отметили, что использование вышек будет доступно для всех операторов, находящихся на рынке РФ. Детальные условия использования инфраструктуры будут разработаны в ближайшее время, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что вышки 5G поспособствуют значительному улучшению мобильной связи в России.
Ранее Минкомсвязи РФ предложило отказаться от внедрения в стране сети 5G. Там заявили, что строить такую инфраструктуру нецелесообразно.
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