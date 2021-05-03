03 мая 2021

Турэксперт: в Крыму заканчиваются места в отелях

© Служба новостей «URA.RU»
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Более миллиона человек отдохнули в Крыму с начала 2021 года, сообщил Борис Зелинский Фото:

В популярных отелях Крыма забронировано около 90% мест. Менее известные гостиницы заполнены на 60%. Об этом сообщил руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

«Объекты на летний период [в Крыму] заполнены на 60-70%», — передает ТАСС сообщение Зелинского. Он отметил, что места в самых популярных отелях полуострова забронированы почти полностью.

При этом даже в гостиницах, расположенных на малоизвестных курортах Крыма, выкуплено более половины гостевых мест, добавил Зелинский. По его словам, с начала года отдохнуть на полуостров приехали более одного миллиона человек. А до начала 2021 в Крыму ожидается еще семь-восемь миллионов туристов.

Ранее в Ростуризме заявили о дефиците мест на курортах РФ. Там отметили, что из-за высокого спроса места в отелях могут закончиться раньше начала туристического сезона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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