Турэксперт: в Крыму заканчиваются места в отелях

В популярных отелях Крыма забронировано около 90% мест. Менее известные гостиницы заполнены на 60%. Об этом сообщил руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.
«Объекты на летний период [в Крыму] заполнены на 60-70%», — передает ТАСС сообщение Зелинского. Он отметил, что места в самых популярных отелях полуострова забронированы почти полностью.
При этом даже в гостиницах, расположенных на малоизвестных курортах Крыма, выкуплено более половины гостевых мест, добавил Зелинский. По его словам, с начала года отдохнуть на полуостров приехали более одного миллиона человек. А до начала 2021 в Крыму ожидается еще семь-восемь миллионов туристов.
Ранее в Ростуризме заявили о дефиците мест на курортах РФ. Там отметили, что из-за высокого спроса места в отелях могут закончиться раньше начала туристического сезона.
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