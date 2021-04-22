В Минтуризма предупредили о дефиците отелей на курортах РФ летом

Отелей на курортах РФ не хватит на всех Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские курорты готовятся к значительному наплыву туристов летом 2021 года по сравнению с предыдущими годами. Однако, из-за высокого спроса ожидается подорожание номеров и нехватка отелей. Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

«Российские регионы-курорты прогнозируют рост числа туристов в 2021-м по сравнению с предыдущими годами. Так, Краснодарский край уже готовится к „высокому сезону“, поскольку в этом году он стартует 1 мая. За первые три месяца года регион уже принял 1,7 млн человек», — пишут «Известия» с ссылкой на ведомство региона. Однако, уточняется, что из-за большого спроса, большинство гостиниц уже приостановили продажи с 15 июня по 20 августа.

Похожая ситуация наблюдается в Крыму. В ведомстве заявили, что регион готов принимать туристов со всей страны, в том числе тех, кто собирался в Турцию. Однако на полуострове гостиницы три звезды и ниже уже забронированы примерно на 60%, в то время как элитные — на 90-95%. В минтуризма и оздоровительных курортов Ставропольского края также отметили, что за последний месяц число бронирований выросло на 50%.

Турцию закрыли для россиян 15 апреля из-за большого количества новых зараженных коронавирусом. Планируется, что авиасообщение возобновится с июня. Ростуризм предложил обменять путевки на туры по РФ. При этом стоимость проживания в гостиницах и отелях в Сочи в среднем увеличилась на 50%. Путевки на май подорожали на 112%. При этом количество бронирований в отелях Сочи за неделю выросло на 80%, передает телеканал 360 .