На кадрах советские воины прошли первый торжественный марш в 1945 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С помощью нейросети специалисты смогли сделать уникальную хронику времен Великой Отечественной войны. Кадры отреставрировали и сделали цветными.

На видео, опубликованном RT, запечатлен первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. Советские воины прошли торжественным маршем у Рейхстага и Бранденбургских ворот.

Также в хронику попали кадры, снятые уже после капитуляции Германии. В них запечатлен момент возвращения солдат с войны домой.