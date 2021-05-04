В России воссоздали уникальные кадры Великой Отечественной войны. Видео

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Парад Победы в Екатеринбурге, вов, день победы, парад победы
На кадрах советские воины прошли первый торжественный марш в 1945 году Фото:

С помощью нейросети специалисты смогли сделать уникальную хронику времен Великой Отечественной войны. Кадры отреставрировали и сделали цветными.

На видео, опубликованном RT, запечатлен первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. Советские воины прошли торжественным маршем у Рейхстага и Бранденбургских ворот.

Также в хронику попали кадры, снятые уже после капитуляции Германии. В них запечатлен момент возвращения солдат с войны домой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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