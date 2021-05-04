Глава Союза дачников: кого ждет штраф за сорняки на участках

Штраф ждет дачников не за одуванчики, а только за борщевик Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Штраф за нарушение борьбы с растениями-сорняками ждет только сельхозпроизводителей, а не дачников. Это уточнил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Нарушение борьбы с растениями-сорняками влечет за собой штраф. Однако тут не стоит путать дачников с сельхозпроизводителями. Потому что, как следует из КоАП, такие штрафы могут коснуться исключительно последних», — пояснил он в разговоре с ТАСС.

Однако дачники все же могут получить штраф, если не будут бороться с конкретными сорняками. «Есть региональное законодательство, которое жестко регулирует такой опасный сорняк, как борщевик. За него наказывают отдельным штрафом: для физических лиц это от 2 до 5 тыс. рублей, для председателя СНТ — от 20 до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 150 тыс. до 1 млн рублей», — предупредил он.

Ранее юрист Татьяна Мацукова предупредила дачников о штрафах, которые грозят им за сорняки на участках. По ее словам, заплатить пришлось бы при наличии мяты полевой, осота полевого, одуванчика, пахучей ромашки и чертополоха, уточняет RT.