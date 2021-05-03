03 мая 2021

Юрист: за одуванчики и мяту на даче могут оштрафовать

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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, газон, трава, одуванчик, сорняк
За сорняки на даче могут оштрафовать. Фото:

Дачникам, которые не уничтожают на своих участках сорняки, грозит штраф. Как пояснила юрист Татьяна Мацукова, к сорным растениям относятся также мята и лекарственный одуванчик.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — рассказала она в интервью РИА «Недвижимость».

Если владелец дачи не травит сорняки химикатами или не выкорчевывает их, ему (как физ.лицу) грозит штраф до 500 тысяч рублей. Впрочем, вначале последует предупреждение, а если вред от сорняков был незначительным, тогда нарушитель сможет и вовсе избежать административной ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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