Политтехнолог предрек Собянину новый пост в правительстве

Полномочия мэра Москвы Сергея Собянина истекают в сентябре 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочия мэра Москвы Сергея Собянина истекают в 2023 году. Политолог, политтехнолог Станислав Белковский считает, что после этого он может занять пост первого вице-премьера в нынешнем правительстве.

«Думаю, его вполне могут подвинуть на пост первого вице-премьера в нынешнем правительстве, и потом (как Медведев в 2007-м) с этого поста он может стать преемником президента. Или не стать им. Если же он им заведомо не становится, тогда ему нет никакого смысла переходить в федеральное правительство, а лучше возглавить какую-нибудь крупную корпорацию типа Газпрома», — заявил Белковский «Собеседнику».

При этом, по словам политолога, на пост мэра Москвы есть несколько кандидатур, в том числе замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, который баллотировался еще в 1999 году. Еще одним претендентом на должность, по мнению Белковского, может стать глава госкорпорации ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, который после отставки Юрия Лужкова в 2010-м рассматривался в качестве кандидата. Также он отметил, что заменить Собянина может премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам политолога, для него это будет «прекрасным запасным аэродромом», если он не станет преемником Путина.

Ранее политтехнолог Марат Баширов заявил, что в верхушке российской власти в ближайшее время могут начаться перестановки. Топовые чиновники будут меняться креслами, а один из них в 2024 году может сменить Владимира Путина на посту президента России. Белковский уже высказывал мнение, что идеально удовлетворяет базовые параметры преемника российского лидера председатель Совфеда Валентина Матвиенко.