Политолог предсказал большие перестановки во власти России. «Внутри будет преемник 2024 года»

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В преддверии транзита российскую власть ждут ротации, считает Марат Баширов Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В верхушке российской власти в ближайшее время могут начаться перестановки. Топовые чиновники будут меняться креслами, а один из них в 2024 году может сменить Владимира Путина на посту президента России. С таким прогнозом выступил политтехнолог Марат Баширов.

«В Госдуме могут оказаться Собянин (действующий мэр Москвы — прим. ред.), Чемезов (глава Ростеха — прим. ред.) и Матвиенко (глава Совета федерации — прим. ред.). Это реальные кандидаты на пост председателя ГД, в пожизненные Сенаторы и даже на пост главы СФ. Вариативность — одна из возможностей для обеспечения устойчивости Системы в переходный период. Никто ни изнутри ее, ни снаружи не должен иметь полной информации. Внутри этого вихря будет спрятан преемник 2024 года», — написал Баширов в своем telegram-канале.

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Такая схема, по мнению Баширова, не даст никому из потенциальных преемников чрезмерно усилить позиции. Кроме того, смена должностей снижает риск потенциального устранения кандидатов.

Делать прогнозы о будущих ротациях топовых политиков России еще слишком рано, посчитал в разговоре с URA.RU политолог Константин Калачев. «Разговоры о ротациях усиливаются, особенно о Госдуме — всем интересно, кто возглавит законодательную ветвь власти в условиях транзита. Но еще слишком рано — поэтому конспирологии больше, чем реальных фактов. Я думаю, что Госдума останется за Володиным — он хорошо справляется», — порассуждал Калачев.

Выборы в Госдуму пройдут в России в сентябре 2021 года. Будущий состав нижней палаты парламента станет восьмым по счету.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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